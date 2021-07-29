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Муниципал 12:10

Проекты бюджетов Петергофа, Гражданки и Стрельны признали лучшими для граждан

фото ЗакС политика Проекты бюджетов Петергофа, Гражданки и Стрельны признали лучшими для граждан

Комитет финансов Петербурга подвел итоги конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2021 году.

Первое место в номинации "Лучший проект местного бюджета для граждан" заняла местная администрация города Петергоф, второе - администрация МО "Гражданка", третье - поселка Стрельна.

Видеоролики муниципалитета "Большая Охта" "Наследники Победы" Комфин признал лучшим event-мероприятием. Местная администрация города Ломоносов победила в номинации "Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации".

Кроме того, авторский коллектив Санкт‑Петербургского государственного экономического университета получит приз за ролик "Бюджет Санкт‑Петербурга: взгляд граждан".

Награждение победителей состоится в период с 16 по 30 сентября.    

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Большая Охта
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МО Город Ломоносов
Пока еще нет голосов...
МО Город Петергоф
Пока еще нет голосов...
МО Гражданка
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Стрельна

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