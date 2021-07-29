Невзоров: Народ зовут на участки выбирать беду и безнадегу

Публицист Александр Невзоров дал свою оценку политическим событиям, развивающимся в преддверии сентябрьских выборов. По его выражению, со стороны власти наблюдается "сеанс начинающегося предвыборного бешенства", который рационально ничем не продиктован, поскольку, уверен Невзоров, выборы полностью управляемы и население в любом случае проголосует желаемым для начальства образом. Сомневающихся же, предрекает комментатор, привлекут приятными обещаниями.

"Они все строят бесстыжие сладкие глазки. Они отменят и пенсионную реформу, и морковь строем подешевевшая зашагает к пенсионерам, и простят все ипотеки. Вообще, обещания в России – это самая распространенная форма жульничества и самая легкая. Ведь обманывать русских – это одно удовольствие. Это легкость ни с чем не сравнимая. У народа есть колоссальный опыт обмана его. Он всегда охотно на этот обман идет", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

По прогнозу Невзорова, уже на следующий день поведение чиновников и провластных политиков резко поменяется, как бывало уже на его памяти не раз.

"Еще даже не будут подсчитаны голоса, можно будет к черту маски посрывать, грим посмывать, всё забыть, выкинуть линзы и забыть эту мерзкую необходимость прикидываться людьми. И обобранный, обиженный народ опять разбредется, опять будет выть, когда ему будут плевать в лицо чванные единороссы, а единороссы будут говорить: "Так вы сами это выбрали", и это будет абсолютнейшей правдой", - отметил радиоведущий.

По определению публициста, на ближайших выборах власть "убрала всех живых" из списков кандидатов, оставив избирателю "кладбищенский набор".