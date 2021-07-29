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Новости 12:42

В комздраве не видят причин для ужесточения антиковидных ограничений

фото ЗакС политика В комздраве не видят причин для ужесточения антиковидных ограничений

Глава петербургского комитета Дмитрий Лисовец выступил со своей актуальной позицией по ситуации с коронавирусными ограничениями и ее возможному развитию.

"Сейчас оснований для ужесточения [ограничений] я не вижу", - цитирует его слова ТАСС.

По оценке чиновников, иммунитетом к COVID-19 на сегодняшний день обладают 65% взрослых петербуржцев.

"Это величина иммунной прослойки, которая высчитывается [следующим образом]: число людей, прошедших вакцинацию, и число переболевших", - пояснил Лисовец.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 1925 горожан, а скончалось с ним 64 человека.

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