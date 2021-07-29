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"Обсуждаем ямы = экстремизм?": YouTube-каналу новосибирского депутата Сергея Бойко грозит блокировка

фото ЗакС политика "Обсуждаем ямы = экстремизм?": YouTube-каналу новосибирского депутата Сергея Бойко грозит блокировка

Генеральная прокуратура настаивает на блокировке YouTube-канала депутата горсовета Новосибирска, экс-главы местного штаба Навального* Сергея Бойко, уведомил он подписчиков в своём Facebook.

"Как вижу свой канал я: обсуждаем ямы на дорогах и заборы, премию мэра Новосибирска, выборы в Бердске. Как видит его генеральная прокуратура: экстремизм, призывы к массовым беспорядкам. Причем прокуратура требует удалить не конкретное видео, или их пачку, а весь канал. Т.е. видимо все 352 видео на канале содержат экстремизм и призывы к массовым беспорядкам, и деятельность нежелательных организаций", - делится мнением Бойко.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал блокировки YouTube-каналов и других соратников Алексея Навального - Леонида Волкова и Владимира Милова. 

Санкции надзорного ведомства начались с ограничения доступа к сайту оппозиционера и ещё более 40 ресурсам, связанным с политиком и его соратниками. Такой шаг регулятор объяснил тем, что они были связаны с работой организаций, которые суд признал экстремистскими. 

*"Общественное движение Штабы Навального" по решению суда признано экстремистской организацией, их деятельность запрещена.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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