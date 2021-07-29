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Роспотребнадзор нашёл в Петербурге лишь один неопасный для купания водоём

фото ЗакС политика Роспотребнадзор нашёл в Петербурге лишь один неопасный для купания водоём

Постфактум проведённых исследований петербургское управление Роспотребнадзора признало лишь один городской водоём пригодным для купания граждан: это - Верхнее Суздальское озеро, находящееся в парке рядом со станицей метро "Озерки".

В ведомстве отчитались, что взяли 240 проб воды на различные микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели с 24 пляжей Северной столицы. В итоге 23 их них не прошли проверку и были признаны опасными для купания.

Под запретом оказались такие излюбленные пляжные места для досуга петербуржцев, как северный берег Финского залива (пляжи "Ласковый", "Сестрорецкий", "Кронштадтский", "Дюны", "Золотой"), озеро Разлив, река Ижора, Ольгинский пруд.

В указанных местах Роспотребнадзор обнаружил, в том числе, гепатит А или кишечную палочку.

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