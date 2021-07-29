Финишная прямая подписной кампании

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Меньше недели остается до сдачи подписей избирателей в поддержку самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Кто-то уже справился с поставленной задачей и собрал необходимое количество автографов, кто-то находится на грани вылета из предвыборной гонки. Каковы успехи самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий - в материале ЗАКС.Ру.

Экс-единороссы

Люди, которые сами выдвинули себя в депутаты Законодательного собрания, для подкрепления собственного желания должны сдать в избирательную комиссию подписи жителей той территории, которую намерены представлять в парламенте. Последний день предоставления автографов - 3 августа. До 18:00 часов кандидаты должны как минимум войти в комиссию со своими подписными листами. В 2021 году на выборы в ЗакС заявились более 30 самовыдвиженцев.

Среди них действующий депутат парламента Андрей Васильев. Сейчас в ЗакСе он представляет "Единую Россию", но праймериз партии Васильев проиграл. Парламентарий сразу же заявил, что результаты внутреннего голосования могли "подтасовать" и что на выборы по округу №16 все же пойдет, но как самовыдвиженец.

Васильев рассказал ЗАКС.Ру, что для сбора подписей его команда обзванивала избирателей, и они приходили ставить автографы за выдвижение депутата в приемную или приглашали к себе домой. Процесс был тяжелый из-за сезона отпусков и коронавируса, но уже собрано почти все необходимое количество подписей, рассказал парламентарий.

- Я 10 лет на округе работаю и работаю. Это кому-то там показалось, что мы ничего не делаем и можно поменять - это не так. <...> Трудно, тяжело, период сложный, отпуска, коронавирус… Но мы с людьми только три раза ездили "Поездами Дружбы" за эти пять лет, а это 300 человек. 50 тысяч человек в общей сложности за пять лет сходили на спектакли, где-то тысячи две съездили на экскурсии по городу и пригородам, это помимо помощи школам, закупки оборудования, помощи врачам, - рассказал Васильев.

По его словам, все мероприятия организованы при взаимодействии с комитетом по культуре и районной администрацией. Сдавать подписи Васильев планирует утром 30 июля.

Еще один депутат от "Единой России", который не прошел праймериз, но решил идти самовыдвиженцем - Сергей Никешин. Он баллотируется в округе №18. На его сайте и страницах социальных сетей нет информации о сборе подписей. Сам парламентарий на звонки ЗАКС.Ру не ответил.

Другой бывший представитель "Единой России", а ныне беспартийный глава муниципального образования "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский выдвинул свою кандидатуру по округу №2. По словам Войтановского, он уже собрал все подписи, но пока не решил - сдавать их в комиссию или нет.

- Может, и не буду сдавать. Есть более достойные кандидаты сейчас: есть [глава комитета по социальной политике] Александр Николаевич Ржаненков, есть [руководитель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав] Костров, есть [депутат ЗакСа от "Яблока" Борис] Вишневский. Думаю, кого поддержать, - сказал Войтановский в беседе с ЗАКС.Ру.

Он добавил, что подписи собрать было не очень сложно: "у нас общественная организация, 5 тысяч - это вмиг придут люди и все подпишут". Речь идет о фонде "Войтановский", который раздает бесплатные продуктовые наборы петербуржцам.

Противостояние

Стать петербургским депутатом решила экс-глава Штаба Навального* в городе Ирина Фатьянова. Она планировала идти от партии "Яблоко", но федеральный съезд ее кандидатуру не поддержал. Тогда Фатьянова подала документы в избирком как самовыдвиженка и начала собирать подписи избирателей. Нанятые сборщики автографов за Фатьянову неоднократно встречались с противодействием: на них нападали прохожие и задерживала полиция. Когда сопротивление стало сходить на нет, территориальная избирательная комиссия №18 аннулировала выдвижение Фатьяновой. Причина - участие в работе признанной судом экстремистской организации Штаб Навального*. Фатьянова заявила, что будет оспаривать это решение и продолжит собирать подписи.

- До 2 августа включительно [будем собирать подписи], 3 августа может какие-то пересоберем единичные, 3-го же сдаем. Пока план такой, что решение все-таки отменят, - сообщила Фатьянова ЗАКС.Ру.

По ее словам, сбор идет хорошими темпами: с 21 июля ежедневно сборщики приносят более 200 автографов за день. В установленный срок должно набраться необходимое количество подписей, считает Фатьянова. Она добавила, что после решения об аннулировании ее выдвижения подписи собирают без установки кубов и ролл-апов.

Фатьянова планировала составить конкуренцию в округе №3 в Петроградском районе спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, но он выдвинулся в Государственную Думу. Вместо него семью на территории будет представлять дочь спикера - Марина Лыбанева, работающая замглавы администрации Петроградского района. Связаться с кандидаткой ЗАКС.Ру не удалось, но ее отец Макаров рассказал журналистам, что за Лыбаневу охотно подписывались на детских площадках.

- Вы знаете, что по третьему округу собирала подписи Марина Вячеславовна, моя дочь. Я уверяю, она 18 лет отпахала на этом округе. Кроме добрых слов никто [ничего о ней] не говорил. Ни один человек не отказал в этой подписи. Ни один. <...> Легче всего собиралось на детских площадках. Когда мамы говорили: "Присмотрите за детьми, мы побежали за паспортом", - рассказал Макаров.

Сборщики Фатьяновой рассказали ЗАКС.Ру, что слышали от жителей Петроградского района о том, что их якобы "настоятельно просили" подписываться за Лыбаневу на работе. Кандидат в муниципальные депутаты МО "Ланское" Николай Солодков сообщил ЗАКС.Ру, что его супругу якобы просили поставить подпись сотрудники МО:

- В прошлую субботу моей жене звонили из муниципалитета "Ланское" и сказали: "Если вы хотите в дальнейшем получать билеты на различные мероприятия: цирки, концерты - нужно прийти и поддержать, с намеком, Макарова. Но, как я понимаю, не самого Макарова, а дочь его.

Помимо сборщиков за выдвижение Фатьяновой, полиция предъявляла претензии и к сборщикам двух других самовыдвиженцев: либертарианки Марины Мацапулиной (округ №2) и кузнеца Саввы Федосеева (округ №17). Последний рассказал ЗАКС.Ру, что на днях увеличил число сборщиков - на помощь приехал 21 человек из команды Романа Юнемана, соратником которого является кандидат. Также к набору автографов за Федосеева подключилась команда муниципального депутата МО "Правобережный" Федора Грудина. Он тоже начинал свою кампанию как самовыдвиженец, но осознал, что не успевает собрать необходимое количество подписей и переключился на помощь соратнику.

По данным на 27 июля, команда Федосеева, по его словам, собрала 3804 автографа из 4779 необходимых. Кузнец рассчитывает, что нужное для регистрации число подписей будет собрано в срок.

Самовыдвиженка Мацапулина в разговоре с ЗАКС.Ру также сообщила, что надеется успеть набрать все необходимое количество подписей к 3 августа. Сейчас собрано уже более 3300 автографов избирателей из 4124 требуемых, сказала кандидатка.

- Мы немного меняли тактику по ходу дела. Сначала ходили по квартирам, никого не было дома, поэтому собираемость была критически низкая. Как только мы стали выходить на улицу - сразу же возросло в два раза. Стали приходить все новые и новые люди. Сейчас мы даже в план попадаем, - рассказала Мацапулина.

Ее конкурентами по округу являются два самовыдвиженца Бориса Вишневских с разными отчествами. По данным "Новой газеты" и ЗАКС.Ру, этими именами они обзавелись недавно - еще в начале года их звали Шмелев Алексей Геннадьевич и Быков Виктор Иванович. Они стали тезками кандидата от "Яблока" по округу депутата ЗакСа Вишневского Бориса Лазаревича. "Фонтанка" писала, что подписи за этих самовыдвиженцев тоже набирают нанятые сборщики.

Врач, мундеп и племянник

Свою кандидатуру самостоятельно в парламентарии ЗакСа по округу №7 выдвинул муниципальный депутат МО "Малая Охта" Дмитрий Монахов. Он рассказал ЗАКС.Ру, что подписи собирает сам, обходя местных жителей. Раскрывать сумму уже набранных автографов мундеп не захотел. Он отметил, что надеется успеть собрать все 5 тысяч подписей в срок.

По этой же территории - округ №7 - выдвинулся основатель сети медицинских центров "Полис", управляющий партнер и главный врач клиники "Евромед" Александр Абдин. Он озвучивать количество собранных подписей тоже не захотел. Абдин отметил только, что рассчитывает предоставить в избирком все требуемое количество автографов избирателей:

- Очень надеемся сдать всё в срок, задача трудная, работаем в поте лица.

Двоюродный племянник президента России Роман Путин стал самовыдвиженцем в Государственную Думу от округа №214 в Петербурге. Он рассказал ЗАКС.Ру, что рассчитывает собрать все подписи в срок.

- У нас еще неделя есть на завершение. Собрана большая часть подписей, около 12 тысяч, - сообщил Путин.

Он отметил, что сборщики не ходили по квартирам, так как "люди бояться открывать дверь из-за ковидных ограничений". Вопросы к собирающим подписи за Путина возникали и у правоохранительных органов, отметил кандидат.

Первый блин

По одномандатному округу №24 как самовыдвиженец документы подал Константин Вашов, заведующий хозяйством в детском саду №30 Пушкинского района Петербурга. В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что автографы собирает сам среди коллег в своей профессиональной структуре. Кандидат назвал себя реалистом и заявил, что скорее всего не успеет собрать подписи избирателей в свою поддержку к 3 августа.

- Скорее всего, не успею. Очень сложно идет. Административным ресурсом не пользуемся, бюджет избирательной кампании маловат… Как говорится, все тяжко, - сказал Вашов.

С подобной проблемой столкнулся самовыдвиженец по округу №2 Андрей Ильин, работающий учителем истории в гимназии № 32. По его словам, бюджет избирательной кампании не позволил набрать большое количество сборщиков. Последние 10 дней сбор подписей вообще не ведется, сообщил Ильин ЗАКС.Ру.

- Просто нам не хватило денег и людей. У нас нет людей, потому что у нас нет денег. А чтобы привлечь деньги тоже нужны люди, - посетовал самовыдвиженец.

Ильин и Вашов отметили, что, в случае неудачи в 2021 году, намерены принять участие в следующих выборах депутатов ЗакСа - на этот раз уже более опытными и подготовленными.

Партийные успехи

Помимо самовыдвиженцев подписи избирателей в свою поддержку необходимо собирать и партиям, которые не представлены в региональном парламенте. В депутаты ЗакСа выдвинулись кандидаты от "Российской партии свободы и справедливости", которую в Петербурге курирует депутат парламента Андрей Анохин. По его словам, на удивление хорошо подписи собираются на улице. Парламентарий рассказал, что пока точных цифр назвать не может. Предварительные итоги партия намерена подвести вечером 29 июля, уточнил депутат.

- Собираем. Сейчас подводим итоги, сколько с улицы собрали подписей. Плюс нам удалось систему по ТСЖ запустить. <...> Самый большой донор - у меня в округе, Приморский район, - сообщил Анохин ЗАКС.Ру.

За автографами избирателей охотятся и кандидаты от партии "Родина". Лидер реготделения Андрей Петров рассказал ЗАКС.Ру, что за себя подписи уже собрал - сейчас идет отбраковка. Особенных проблем при подписной кампании не возникло, сообщил кандидат. Он отметил, что сборщики одновременно набирали автографы за решение проблемных вопросов Петербурга и предлагали жителям подписаться за того или иного кандидата. Правда не у всех представителей "Родины" сбор подписей проходит легко, заявил Петров:

- У кого-то хорошо, у кого-то - не очень, у кого-то - совсем не хватает - по-разному. Есть прям сложные районы. Очень сложная Петрогорадка. Обход по домам там очень тяжелый, ну и чувствуется какое-то противодействие, я бы сказал.

О сложностях набора автографов в Петроградском районе, рассказали и в партии "Новые люди". Также тяжело собирать подписи в Центральном районе, отметили в партии. Причина одна - много людей, снимающих жилье и не имеющих прописки, уточнили "Новые люди". Основная часть кандидатов от партии уже собрала подписи и подготавливает их для сдачи, сообщили в Telegram-канале регионального отделения партии:

"Из 17 наших кандидатов 12 уже закончили собирать подписи по округам. Сейчас они брошюруют и сшивают документы. Остальным пятерым мы помогаем всеми силами, чтобы и они смогли все сдать вовремя".

Для общегородского списка все подписи уже собраны, даже с запасом - 25 тысяч, добавили "Новые люди". По их словам, сейчас автографы проверяют.

Кандидаты от "Новых людей" столкнулись с критикой от представителей "Единой России". Депутат-единоросс Юрий Бочков заявил, что за его конкурента от "Новых людей" Дмитрия Павлова подписи якобы собирают с использованием административного ресурса - обязывают это делать сотрудников администрации Пушкинского района. Павлов и администрация обвинения опровергли. С жалобой Бочкова сейчас разбирается Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Депутатами от Петербурга хотят стать и представители "Российского общенародного союза". По округу №212 на западе города в Госдуму идет Андрей Цыганов, а региональную группу представляет Андрей Нестеров. ЗАКС.Ру не удалось получить ответы от этой организации, как проходит сбор подписей. Однако, из социальных сетей известно, что помогает организации в наборе автографов движение "Сорок сороков". На странице движения во "ВКонтакте" петербуржцев активно призывают ставить свои подписи в поддержку соратников. Как сказано в группе, свои подписи за кандидатов от Союза поставили "священники, спортсмены, молодежь, интеллигенция, рабочие, служащие".

София Саттарова