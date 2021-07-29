"Нет ни в одной аптеке России": Петербургской блокаднице прописали лекарства от рака, которые не производятся в РФ

Петербургская блокадница осталась без жизненно необходимых ей лекарств от рака из-за отсутствия выписанного ей препарата, который невозможно купить в России, делится "Подъем".

В начале текущего года у 81-летней женщины обнаружили онкологию мочевого пузыря и провели операцию, после выписки назначив ей таблетки, которых нет в стране.

Речь идёт о "Митомицине С", который, как выяснилось, даже не зарегистрирован в РФ.

"На просторах интернета при этом продать этот препарат предлагают разные компании из других стран, но <…> такая покупка была бы незаконной и, вероятно, прошла бы как приобретение наркотических средств", - рассказали о ситуации родственники блокадницы.

Врачи порекомендовали другое лекарство - "Имурон-Вак" производства центра им. Гамалеи. Однако и тут близких женщины постигла неудача, так как "этого препарата нет в наличии ни в одной аптеке России. Производитель говорит, что у них сейчас нет этого средства, и пока они его не производят вообще". При этом врачи признались, что других вариантов пожилой даме предложить не могут.