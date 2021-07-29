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Новости 15:08

Петербургские другороссы приковали себя к зданию Минюста

фото ЗакС политика Петербургские другороссы приковали себя к зданию Минюста

Петербургское отделение "Другой России Э.В. Лимонова" провели протестный перфоманс у здания регионального управления Минюста на Исаакиевской площади, дав акции название "Политика на карантине". Смысл ее состоит в том, что, по мнению представителей незарегистрированной партии, честных и свободных выборов в этом году уже можно не ждать, и образно понимаемый "коронавирус" поразил политическую жизнь.

"Трое человек приковались к окошечку", - рассказала пресс-секретарь партии Любовь Шатохина.

Активисты также напомнили также об очередном отказе Минюста регистрировать их в качестве легальной политической силы.

"Из года в год Кремль борется с очередной оппозиционной "чумой", но настоящая "бацилла" уже давно проникла в коридоры власти и разъедает страну изнутри", - гласит текст их заявления.

UPD Троих "лимоновцев" - Андрея Милюка, Александра Колосова и Дарью Родионову задержали и увезли в 1 отдел полиции.

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фото: пресс-служба "Другой России Э.В. Лимонова"

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