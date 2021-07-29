Большинство опрошенных студентов СПбГУ хотят учиться в историческом здании

Центр социального проектирования "Платформа" 29 июля в пресс-центре "Интерфакс" представил итоги социологического исследования о строительстве нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинском районе, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В подготовке исследования принимали участие агенство Knight Frank, экспертная группа "Городские горизонты" и ООО "Еврогазпроект".

Генеральный директор центра "Платформа" Мария Макушева сообщила, что в ходе исследования проведены интервью со студентами петербургских вузов, студентами и преподавателями СПбГУ, а также экспертами: девелоперами, специалистами по культурному наследию и другими. Новая локация в основном не популярна - большинство против переезда в пригород, заявила Макушева.

Согласно итогам исследования, 55% опрошенных студентов СПбГУ хотят учиться в историческом, старом здании. Еще 33% хотят учиться в современном здании, а 12% затруднились ответить на вопрос, сказано в презентации по итогам опроса. Там же указано, что мнения студентов и выпускников других петербургских вузов по вопросу разделились практически поровну: 43% - за исторические здания, 41% - в новой постройке, 16% - затруднились ответить.

Также учащихся вузов попросили ответить на вопрос, хотели бы они учиться в кампусе, в котором можно жить и проводить время. Большинство опрошенных студентов СПбГУ - 59% - хотели бы учиться в таком кампусе, 31% - скорее не хотели бы, 9% - затруднились ответить, сказано в представленных итогах. Аналогично ответили учащиеся других вузов Петербурга: 61% - хотели бы учиться в кампусе, 32% - скорее не хотели бы, 7% - затруднились ответить.

Узнали компании и мнение петербургских студентов о том, какая модель кампуса им кажется более привлекательной. Основная часть опрошенных хотят кампус в городе - 81%, за городом его хотят видеть - 10%, затруднились ответить - 8%.

О строительстве нового кампуса СПбГУ заговорили в 2019 году. Руководство университета намерено построить в Пушкинском районе медицинский, инженерный и другие комплексы, а также общежития, бассейн и другое. Часть студентов, преподавателей и петербуржцев выступили против переноса университета в пригород.

София Саттарова