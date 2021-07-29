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Вице-премьер Хуснуллин поручил чиновникам проработать проект новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

фото ЗакС политика Вице-премьер Хуснуллин поручил чиновникам проработать проект новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о том, что дал распоряжение Минтрансу и "Автодору" проработать идею создания вокруг Петербурга новой объездной автомагистрали, передает РИА "Новости".

"После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение - какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить", - рассказал чиновник.

Решение, пообещал Хуснуллин, будет принято и озвучено в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, что ранее на неделе президент Владимир Путин выступил за строительство вокруг Петербурга новой трассы, которая была бы шире ныне действующей КАД.

фото: government.ru

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