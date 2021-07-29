У администрации президента массово задержали участников встречи с депутатами от КПРФ

Встреча москвичей у здания администрации президента с думскими депутатами от КПРФ обернулась для ее участников массовыми задержаниями, о чем сообщается в социальных сетях координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Численность акции оценивается примерно 200 человек, из них около 15 задержано.

На встрече, в числе прочих, присутствовали Валерий Рашкин, Анастасия Удальцова, Владислав Жуковский. Участники требовали допуска до выборов экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, которого Центризбирком исключил из списков КПРФ из-за якобы незадекларированного белизского офшора.

Отметим, что после начала пандемии чаще всего регулярные встречи с депутатами-коммунистами из ГД, вопреки запрету на массовые мероприятия, проходили без эксцессов.

UPD: Сообщается, что демонстранты, потеряв в численности, двинулись к зданию ЦИК.

фото: Сергей Удальцов / Telegram