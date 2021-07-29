Генпрокурор призвал подчиненных оперативно реагировать на нарушения на выборах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел совещание с коллегами, посвященное итогам деятельности ведомства за первое полугодие нынешнего года. Среди прочего, он упомянул выборы в Государственную думу, которые пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября.

"Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона и общественного порядка", - сообщила пресс-служба ведомства.

На совещании были объявлены статистические цифры, свидетельствующие о том, что нарушений закона в России стало больше (2,6 млн в первой половине 2021 года против 2,5 млн в первом полугодии 2020).

Среди наиболее тяжелых сфер, в которых подчиненные Краснова не всегда демонстрируют успехи, он перечислил проблемы дольщиков, ЖКХ, экологическую безопасность.