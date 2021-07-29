           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:26

Генпрокурор призвал подчиненных оперативно реагировать на нарушения на выборах

фото ЗакС политика Генпрокурор призвал подчиненных оперативно реагировать на нарушения на выборах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел совещание с коллегами, посвященное итогам деятельности ведомства за первое полугодие нынешнего года. Среди прочего, он упомянул выборы в Государственную думу, которые пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября.

"Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона и общественного порядка", - сообщила пресс-служба ведомства.

На совещании были объявлены статистические цифры, свидетельствующие о том, что нарушений закона в России стало больше (2,6 млн в первой половине 2021 года против 2,5 млн в первом полугодии 2020).

Среди наиболее тяжелых сфер, в которых подчиненные Краснова не всегда демонстрируют успехи, он перечислил проблемы дольщиков, ЖКХ, экологическую безопасность.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru