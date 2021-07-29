Подозреваемого в мошенничестве экс-главу Бугров отправили в СИЗО

Городской суд Всеволожска избрал меру пресечения для бывшего руководителя Бугровского поселения Ленобласти Геннадия Шорохова, заподозренного в мошенничестве: ближайшие два месяца экс-управленцу предстоит провести в СИЗО, сообщает пресс-служба инстанции.

Шорохову инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Как полагают следователи, он может быть причастен к схеме, в которой при помощи поддельных документов участки в Буграх безвозмездно передавали частным лицам от его имени. Ущерб от действия бывшего управленца оценён в 150 млн рублей, в то же время отмечается, что эта сумма может быть в разы больше, так как её рассчитывали от кадастровой стоимости участков.

Ранее полиция приходила в администрацию Бугров, а также к самому Шорохову, с обыском.

Шорохов ушел в отставку с поста главы поселения в 2020 году. Это связывали с подозрением, что чиновник не указал в декларации о доходах один из активов жены - половину земельного участка кадастровой стоимостью 12,7 млн рублей.