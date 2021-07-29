Автовская сотня

На выборы депутатов МО "Автово", которые пройдут в сентябре, заявилось 103 кандидата. Отстоять свой муниципалитет попробуют справедливороссы из действующего состава совета. Претендуют на мандаты и "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Партия Роста, Партия Социальной защиты и один кандидат от Партии пенсионеров. Почти треть из всех кандидатов - самовыдвиженцы.

"Партия Роста" ворвалась в муниципальную гонку в последние дни приема документов, хотя пыталась сделать это и раньше. По словам депутата ЗакСа Алексея Ковалева, кандидаты от партии жаловались на то, что двери ИКМО в рабочие часы до этого были закрыты. Чтобы исправить ситуацию, Ковалев вместе с депутатом МО "Ульянка" Павлом Кондрашовым 25 июля приехали лично проконтролировать работу комиссии. От "Партии Роста" в МО "Автово" выступят шестеро кандидатов, среди которых активистка "Молодежного Яблока" Екатерина Гончарова и студентка РАНХиГС Мария Кабаши, которые до этого шли на выборы самовыдвиженцами. Как рассказал ЗАКС.Ру Кондрашов, они сами попросили партию выдвинуть их. Еще четверо кандидатов: Татьяна Шрамко, Евгений Панков, Евгений Еленко и Евгений Шрамко, получивший отказ в регистрации на выборах в МО "Автово" в 2016 году. В его биографии имеется выдвижение в Государственную думу по Карачаево-Черкесии от Демократической партии России в 2003 году и судимость за грабеж (была погашена).

О самой оперативной регистрации рассказывал замглавы МО "Автово" Илья Шмаков 25 июля. По его словам, у кандидатов от "Справедливой России - За правду" все документы поданы своевременно и приняты комиссией без нареканий. Действительно, сейчас на ГАС "Выборы" статус зарегистрированных кандидатов пока есть только у пяти человек. Все они от "Справедливой России - За правду". Всего эсеры выдвинули в МО "Автово" 20 претендентов. Половина из них - действующие депутаты совета: глава МО Геннадий Трусканов и его зам Шмаков, а также Вадим Давыдов, Светлана Тетерина, Марина Корзунова, Виктор Лагун, Денис Мартьянов, Елена Герасимова и Нелли Фогель. Остальную десятку представят новые лица. Это онколог Ольга Азарян, сотрудник МКУ "Физкультурно-спортивный клуб "Автово" Святослав Артюшин, в прошлом - сотрудник пресс-службы ЗакСа, Алексей Аракчеев, безработная выпускница академии МВД Диана Бондаренко, помощник главреда муниципальной газеты "Автовские ведомости" Иван Войтов, Андрей Катаев, председатель ТСЖ Екатерина Морозова, Денис Соколюк, руководитель аппарата "Справедливой России" в Петербурге Кристина Черемных и Сергей Шестаков.

Кто пойдет в МО "Автово" от "Единой России" было неизвестно до самого окончания приема документов. Всего под флагом партии власти выдвинется 19 человек. Среди них оказалась сотрудница Кировского районного отделения "Единой России" Елена Бурухина, два генеральных директора: Рамиль Забиров (ООО "Единый Центр Судебных Переводов") и Валентин Скоробогатов (ООО "БалтЭнергоКомплект"), двое сотрудников благотворительных фондов: Ирина Батретдинова (менеджер "Фонд продовольствия Русь") и

Наталья Широкова (президент фонда "Страна Добрых Дел"), а также научные сотрудники: Николай Пермяков (АО "НИИ "Гириконд") и Александр Княжский ("Комплексное обеспечение"). Еще одна кандидатка - Василиса Умникова. Судя по данным на ГАС "Выборы", основной вид деятельности Умниковой - учеба в вузе, однако, на ее странице в социальных сетях она представляется риэлтором. Ее профиль также есть на сайте компании по продаже недвижимости. В разговоре с ЗАКС.Ру она пояснила, что работает по договору найма.

Команда Партии Социальной защиты укомплектовала свою команду третьим кандидатом. Им стал Иван Мельницкий. Он занимает должность помощника атамана в казачьем обществе "Станица Ладожская". Напомним, Партия Социальной защиты выдвинула трех кандидатов, двое из которых в прошлом привлекались к уголовной ответственности: Егора Демчука (побои и оскорбление сняты в 2010 году) и Игоря Лебедева (погашенные судимости за грабеж и ложное сообщение о теракте). Их однопартиец Виктор Перов стал членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса в ИКМО "Автово", хотя ранее сообщал о том, что комиссия якобы отказывает ему в этом праве. На днях он обращался в избирком с заявлением о недопустимости участия в выборах самовыдвиженцев-оппозиционеров.

Еще одного кандидата выдвинула партия пенсионеров за социальную справедливость. Им стал Игорь Половцев, генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская Сахановского".

Из 30 самовыдвиженцев уже один кандидат получил отказ. Им стал Артем Ерофеев. Для него это уже второй отказ в регистрации в МО "Автово". Предыдущий был на выборах 2016 года. Похожая участь может грозить и другим кандидатам без партийной поддержки. Группа самовыдвиженцев во главе с активистом движения "Весна" Никитой Левкиным уже столкнулась с предупреждением о возможном отказе в регистрации. Сперва извещение об имеющихся ошибках получил Владимир Мясников, участник праймериз "Единой России" и экс-кандидат в депутаты МО "Урицк" от "Яблока". По мнению ИКМО он неправильно заполнил данные с места работы. Члены комиссии также остались не удовлетворены почерком Мясникова. Вместо "3" в серии и номере паспорта, комиссия увидела "5". Третьей ошибкой стало неуказание района Петербурга, в котором проживает кандидат. Несмотря на то, что закон позволяет не упоминать некоторые данные из адреса (если это не мешает установить фактический адрес проживания), ИКМО считает это важным упущением. По этой же причине решили забраковать подписные листы Левкина. Кроме района, он также не заверил данные сборщика, которым являлся он сам. Заполнить недостающие данные ИКМО кандидатам не позволила. Санкт-Петербургская избирательная комиссия проведёт заседание рабочей группы по жалобе Левкина 30 июля. Сейчас в команде активиста ошибки обнаружены у шести кандидатов.

Среди самовыдвиженцев есть и более опытные политики, например, Андрей Палевич, член петербургского бюро "Яблока". Он также участвует в выборах в Заксобрание Петербурга и Государственную думу.

Ранее ЗАКС.Ру уже писал о первых 40 кандидатах, выдвинувшихся в МО "Автово". От КПРФ на выборы заявились 18 человек, среди которых сотрудники близлежащих верфей. ЛДПР, как и планировала, представила лишь восьмерых кандидатов.

Константин Леньков