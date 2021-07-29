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Поляков оценил темпы ремонта "Маяковской": станцию должны открыть в декабре

фото ЗакС политика Поляков оценил темпы ремонта "Маяковской": станцию должны открыть в декабре

Петербургский вице-губернатор Кирилл Поляков побывал на ремонтируемой станции метро "Маяковская" и оценил степень готовности станции к открытию, извещает пресс-служба Смольного. Работы, отметил чиновник, идут согласно установленному плану.

"Работа кипит. Уверен, что ремонт будет закончен в срок, и уже к концу этого года обновлённая станция "Маяковская" распахнёт свои двери для петербуржцев и гостей города", - поделился впечатлениями Поляков в ходе визита на объект.

На станции производятся работы по замене гидроизоляции, параллельно меняют облицовку стен и устаревшие инженерные сети.

"Также подрядчик выполнит замену витражей тамбуров входных групп и кассовых окон, произведёт косметический ремонт служебных помещений станции. Особое внимание будет уделено обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения", - уточнили детали процесса в Смольном.

Ожидается, что станция вновь откроется для пассажиров уже в декабре.

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