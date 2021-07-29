В Политехе создали инновационную экосистему для волонтеров

На базе Политеха появилась первая в России вузовская экосистема добровольчества, которая начнет функционировать с сентября, передает ТАСС со ссылкой на представителя университета, Максима Смирнова. Координировать ее работу будет центр "Гармония".

"Она объединит 25 университетских объединений и 33 внешних партнера в 15 ключевых направлениях добровольчества. Это новый формат организации сообщества, призванный сплотить волонтерское сообщество и повысить престиж и эффективность добровольчества в Политехе", - рассказал он.

Смирнов напомнил, что за все время пандемии, несмотря на объективные трудности, в том числе, с проведением публичных мероприятий, студентам удалось провести почти сто разного рода акций на волонтерской основе. В подобную деятельность, по данным спикера, включено 4 860 студентов СПбПУ, и тематика мероприятий варьируется от патриотической до экологической.