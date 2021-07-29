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Комздрав: Ввиду спада третьей волны пандемии Госпиталь для ветеранов войн вернётся к обычной работе

фото ЗакС политика Комздрав: Ввиду спада третьей волны пандемии Госпиталь для ветеранов войн вернётся к обычной работе

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец обрисовал эпидемическую ситуацию в городе: по сего словам, третья волна пандемии идёт на спад, в связи с чем перепрофилированные под приём COVID-больных больницы постепенно возвращаются к своей привычной деятельности.

"Количество госпитализаций составляет в среднем 400-450 человек в сутки. Всего в городе развёрнуто 9719 ковид-коек, из которых свободны 34,7%. Через несколько дней к плановой работе возвращается многопрофильная больница № 2, на очереди — Госпиталь для ветеранов войн", - цитирует Лисовца 78.ru.

Глава комздрава сообщил также, что доля тяжелых ковидных больных в стационарах составляет порядка 19%, из них к неинвазивной ИВЛ подключены 247 пациентов, к инвазивной ИВЛ - 140 инфицированных.

"Продолжает расти число пунктов вакцинации. В начале следующей недели откроется шатёр у станции метро "Приморская" с возможностью вакцинации до 100 человек в день. Шатёр в парке 300-летия Санкт-Петербурга также наращивает мощности — за среду в нём привили 73 человека", - отчитался чиновник.

Лисовец напомнил также, что в скором времени в ТЦ "Галерея" откроется самый большой пункт вакцинации от COVID-19.

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