По поручению Бастрыкина СК проверит спектакль "Первый хлеб" на предмет оскорбления ветеранов

Скандал вокруг постановки в московском "Современнике" под названием "Первый хлеб" и жалобы некоторых "общественных деятелей" привели к тому, что глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить появившиеся в публичном поле сведения.

"Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны", - гласит сообщение от пресс-службы ведомства.

Бастрыкин напомнил, что по новому законодательству защита прав ветеранов является важной его частью.

Напомним, что ранее на спектакль, снятому по пьесе Рината Ташимова, главную роль в котором играет Лия Ахеджакова, пожаловалась организация "Офицеры России". Согласно сюжету произведения, жители провинции от скуки и бесперспективности идут на войну. На неделе в интервью "Дождю" Ахеджакова призналась, что считает происходящее атакой лично на себя и на свою гражданскую позицию.