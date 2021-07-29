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Новости 20:05

Первым зарегистрированным самовыдвиженцем в ЗакС стал экс-депутат Салаев

фото ЗакС политика Первым зарегистрированным самовыдвиженцем в ЗакС стал экс-депутат Салаев

Территориальная избирательная комиссия №23 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга Александра Салаева, следует из данных ГАС "Выборы". Информацию ЗАКС.ру подтвердил председатель ТИК №23 Михаил Левин.

Салаев выдвинулся в парламент по одномандатному округу №15 как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо было собрать в свою поддержку не менее 4799 подписей избирателей. 

Глава ТИК №23 Левин сообщил, что автографы жителей округа Салаев предоставил в комиссию еще несколько дней назад. В них обнаружили ряд недочетов, но порог допустимых ошибок превышен не был, добавил руководитель избиркома.

- Соответствующий порог не был превышен, и у комиссии не было ничего другого, кроме как принять законное решение о регистрации данного кандидата, - сообщил Левин.

По его словам, все члены избиркома проголосовали единогласно за регистрацию Салаева. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала сведения об имуществе и доходах нового кандидата. Согласно документу, общая сумма доходов Салаева за 2020 год составила более 54 млн рублей. Также у него есть 11 счетов на общую сумму 199,78 млн рублей, сказано в справке. Там же написано, что Салаев владеет двумя земельными участками в Петербурге и Ленобласти, восьмью помещениями в городе общей площадью 3,69 тысяч кв.м., двумя автомобилями (Lexus и "Жигули"), долями в пяти организациях - в частности, 25% в благотворительном фонде "Салаев". Помимо этого, кандидату в депутаты принадлежит по половине земельного участка и дома в Барселоне, следует из документа. 

Напомним, Салаев два раза избирался в ЗакС: в 2007 и 2011 годах. Входил во фракцию "Единой России". В 2013 году сложил полномочия депутата после критики в свой адрес - она касалась его регулярных прогулов заседаний. 

София Саттарова / фото со страницы Александра Салаева "ВКонтакте"

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