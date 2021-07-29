Бывший главред закрывшегося издания "Проект" покинул Россию

Бывший главный редактор самоликвидировавшегося расследовательского издания "Проект" Роман Баданин* и его заместитель Михаил Рубин* уехали из России в США, о чем Баданин* рассказал агентству Reuters. По его словам, в настоящее время он спешит организовать безопасное проживание за границей и другим своим бывшим коллегам.

Напомним, что "Проект" Генпрокуратура признала нежелательной организацией в середине июля, вскоре после чего издание самораспустилось, решив не подставлять своих сотрудников под уголовное преследование. Ряд его журналистов признали также отдельными СМИ-иноагентами. До решения силовиков у членов редакции проводились обыски в рамках дела о клевете, возбужденного еще в 2017 году.

"Проект" специализировался на громких разоблачениях о жизни представителей высших эшелонов российской власти.

* Минюст внес Романа Баданина и Михаила Рубина в реестр СМИ-иноагентов