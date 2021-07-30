В Петербурге разрешили возобновить работу фуд-кортов и аттракционов с рядом условий

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправки в ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, сняв запрет на работу фуд-кортов и некоторых аттракционов, сообщили в Смольном.

Со 2 августа будет снят запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Однако все они смогут работать лишь при соблюдении ряда мер. Всем им придется обеспечить вакцинацию сотрудников, причем к 2 августа должны быть привиты хотя бы первым компонентом все работники, за исключением тех, кто переболел коронавирусом в последние полгода. С 1 сентября работать должны те, кто прошел полный курс вакцинации, не считая недавно переболевших.

Также будет необходимо контролировать количество посетителей. В парке аттракционов одновременно могут находиться не более одного человека на 12 кв. м. площади. Для фуд-кортов посещаемость будет определяться из расчета один человек на 4 кв. м. Также требуется установить электронную систему подсчета гостей и закрывать доступ при превышении лимита.

С середины осени вводится требование о хотя бы первичной вакцинации не менее 80% работников организаций. С 1 октября это должны обеспечить индивидуальные предприниматели: тогда они смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг. С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Остальные антиковидные ограничения продлеваются до 29 августа.