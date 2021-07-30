           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:41

ГИК зарегистрировал списки кандидатов в ЗакС от КПРФ, ЛДПР, Партии роста, "Справедливой России" и "Яблока"

фото ЗакС политика ГИК зарегистрировал списки кандидатов в ЗакС от КПРФ, ЛДПР, Партии роста, "Справедливой России" и "Яблока"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 30 июля зарегистрировала общегородские списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания пяти партий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. 

Регистрацию прошли получили 74 представителя КПРФ и 53 представителя ЛДПР. Зарегистрирован список из 72 кандидатов от "Справедливой России - За правду". Также кандидатами в депутаты стали 29 человек от Партии роста и 46 человек из "Яблока". 

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что все документы партий проверены - препятствий для регистрации нет. 

Выборы депутатов пройдут с 17 по 19 сентября включительно. В эти же дни в России будут голосовать за депутатов Государственной Думы.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru