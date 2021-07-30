ГИК зарегистрировал списки кандидатов в ЗакС от КПРФ, ЛДПР, Партии роста, "Справедливой России" и "Яблока"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 30 июля зарегистрировала общегородские списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания пяти партий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Регистрацию прошли получили 74 представителя КПРФ и 53 представителя ЛДПР. Зарегистрирован список из 72 кандидатов от "Справедливой России - За правду". Также кандидатами в депутаты стали 29 человек от Партии роста и 46 человек из "Яблока".

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что все документы партий проверены - препятствий для регистрации нет.

Выборы депутатов пройдут с 17 по 19 сентября включительно. В эти же дни в России будут голосовать за депутатов Государственной Думы.

София Саттарова