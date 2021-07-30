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Новости 10:20

РПСС сдала подписи для участия в выборах в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика РПСС сдала подписи для участия в выборах в ЗакС Петербурга

Российская партия свободы и справедливости вечером 29 июля передала в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию подписи граждан, необходимые для участия в выборах в Заксобрание. Об этом ЗАКС.Ру сообщил первый номер ее общегородского списка, депутат ЗакСа Андрей Анохин.

По словам парламентария, были собраны 20 499 автографов.

- Собирали, как и планировали по базе сторонников, дружественным организациям. Также производили сбор на улицах, - рассказал Анохин.

Напомним, РПСС была реорганизована в марте 2021 года. Вскоре после этого ее возглавил журналист и депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко. Ранее партия девять лет называлась КПСС и была связана с политтехнологом Андреем Богдановым. 

Анохин в апреле 2021 года покинул "Единую Россию" после конфликта с руководителем ее петербургского отделения, спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым

Будучи непарламентской партией, РПСС обязана сдать подписи избирателей для участия в выборах в ЗакС. При этом для думской кампании такой необходимости нет, поскольку у партии есть депутат в парламенте Владимирской области.

Фото предоставлено Андреем Анохиным

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