Собянин разрешил москвичам не носить перчатки в транспорте и общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о подписании указа, снимающего обязанность носить перчатки в общественных местах и транспорте столицы. При этом ношение масок для москвичей остается обязательным.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", - написал Собянин на своем сайте.

По словам мэра, ситуация с эпидемией коронавируса в Москве существенной улучшилась за последние недели. Собянин заявил, что благодаря вакцинации число выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.