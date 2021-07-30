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Новости 11:12

К сентябрю в Петербурге запустят городской автобус от ЖК "Юнтолово" до "Беговой"

фото ЗакС политика К сентябрю в Петербурге запустят городской автобус от ЖК "Юнтолово" до "Беговой"

Ситуация, при которой жители микрорайона Юнтолово в Приморском районе Петербурга вынуждены добираться до ближайшей станции метро "Беговая" на маршрутках, изменится до конца лета, передает телеканал "78". Соответствующее распоряжение дал подчиненным губернатор Александр Беглов, откликнувшись на просьбы местных жителей. Исполнить его, запустив новый маршрут городского автобуса, должны будут до 30 августа, к новому учебному году.

Отмечается, что развивающийся микрорайон населяют около 117 тысяч горожан, а проезжающий неподалеку от ЖК автобус №112 не справляется с задачей. 

"На данный момент из-за железнодорожной платформы нет возможности безопасного проезда автобусов большой вместимости. Поэтому в рамках новой модели транспортного обслуживания, которая стартует с июля 2022 года, планируется введение социального маршрута 120, который будет обслуживаться автобусами средней вместимости и довозить людей до метро "Беговая"", - рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Отметим, что в планы Смольного также входит построить в западной части Приморского района после 2023 года две станции метро - "Богатырскую" и "Каменку".

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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Поляков Кирилл Валентинович

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