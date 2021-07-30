В России снова обнаружили коронавирус у более чем 23 тысяч граждан за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 564 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на триста инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 794, а сумело поправиться 20 485 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 3481 новый больной, в Петербурге – 1916 (на девять меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1453. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1965 человек и скончалось 67 (накануне – 64).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.