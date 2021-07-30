Александра Шестуна этапировали из больницы обратно в СИЗО

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, призав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей.

9 июля Шестун прекратил сухую голодовку, начав пить воду. Случилось это после того, как Следственный комитет начал проверять сведения о его избиении в тюремной больнице. Шестун утверждал, что его бил начальник больницы Бордачев.