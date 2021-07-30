Двор Фонтанного дома пополнили скульптурные портреты обитателей "Ночлежки"

Девять жильцов приюта "Ночлежка" на Боровой улице согласились на изготовление своих скульптурных портретов, которые 30 июля выставили во дворе знаменитого Фонтанного дома, вмещающего в себя музей Анны Ахматовой. Проект получил название "Без определенного места", а придумала его скульптор Вероника Бернард. Созданию произведений предшествовало продолжительное личное общение авторов с героями, рассказывавших о своем жизненному пути.

"Сотрудники приюта одобрили идею и организовали встречи. Многие мои друзья-скульпторы захотели присоединиться к проекту. К сожалению, из-за пандемии все затянулось, мы делали портреты полтора года, получилось всего девять. Возможно, это не много, но за ними новые знакомства, впечатления, долгие часы разговоров", рассказала Бернард.

По словам координатора "Ночлежки", Василисы Молевой, проект стал важным шагом к дестигматизации людей, оказавшихся в трудной ситуации и без собственной крыши над головой. Ознакомиться с пластическими работами любой желающий сможет до конца августа.

фото: пресс-служба "Ночлежки"