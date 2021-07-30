Рабочая группа ГИК признала возможным аннулирование выдвижения Фатьяновой

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы самовыдвиженки Ирины Фатьяновой на аннулирование ее выдвижения, сообщил ЗАКС.Ру член ГИК с правом совещательного голоса Виктор Воробьев. Территориальный избирком №18 аннулировал выдвижение Фатьяновой после проверки Минюста и прокуратуры, которые заявили о ее связи с признанной судом экстремисткой организацией Штабом Навального*.

Юрист самовыдвиженки Михаил Уваров на заседании рабочей группы отметил, что в законе о выборах нет ничего о процедуре аннулирования выдвижения, сказано в аккаунте Twitter сторонника Фатьяновой. Также нет судебного решения о ее причастности к экстремистким организациям и решение суда о признании экстремистким Штаба Навального* в силу не вступило, заявил Уваров.

По словам Воробьева, член Горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа напомнил о "некоей сложившейся за последний месяц судебной практике" в Москве и Саратове по аналогичным спорам, которая говорит о возможности аннулирования выдвижения.

- Странно, чтобы Санкт-Петербургская избирательная комиссия руководствовалась решением Саратовского горсуда, которое еще не факт, что вступит в законную силу, и называла это судебной практикой, - считает член ГИК с правом совещательного голоса.

Он рассказал, что из членов рабочей группы за удовлетворение жалобы Фатьяновой проголосовала только член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. Воздержался от голосования представитель КПРФ Андрей Беляков, остальные решили не удовлетворять жалобу, сообщил Воробьев.

Окончательное решение по обращению самовыдвиженки все члены Горизбиркома должны принять на общем заседании. По информации Фатьяновой, оно должно состояться 3 августа.

София Саттарова