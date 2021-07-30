Часть проспекта Александровской Фермы отремонтируют к сентябрю

С 31 июля на проспекте Александровской Фермы начнутся ремонтные работы на участке от Софийской улицы до путепровода Александровской Фермы, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

До начала сентября компания ООО "СК "Орион плюс" заменит асфальт на проезжей части и тротуарах, приведет в порядок бордюрные камни. Работы на участке в 850 метров обойдутся бюджету в 82,7 млн рублей.

Ограничивать движение транспортна на ремонтируемом участке будут поэтапно. Схема объезда доступна на сайте Государственной административно-технической инспекции. Однако в один из дней, 22 августа, движение транспорта по боковому проезду проспекта Александровской Фермы от дома 29 лит. Е до д. 29 лит. Д перекроют полностью.