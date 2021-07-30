ЦИК попросил "Яблоко" добавить информацию о связи Пивоварова с НКО-иноагентом

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 июля решила уведомить "Яблоко" о выявленных недостатках в документах кандидатов партии в Государственную Думу. Член ЦИК Наталья Бударина сообщила, что все бумаги проверялись в различных государственных органах. Минюст заявил о связи политика и кандидата от "Яблока" Андрея Пивоварова с НКО-иноагентом, сказала Бударина.

- В отношении Пивоварова Андрея Сергеевича №3, региональная группу №89, имеются сведения, что Пивоваров Андрей Сергеевич является председателем и учредителем межрегиональной общественной организации по реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург"*, - сообщила член ЦИК.

Она напомнила, что аффилированность кандидата с НКО-иноагентом должна указываться в документах - это сделано не было. Центризбирком одобрил извещение "Яблока" о том, что партии следует внести уточнения в документы.

Напомним, Пивоваров сейчас сидит в СИЗО Краснодара. На него возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). Подробнее об этом - в материале ЗАКС.РУ. Уже находящегося под арестом Пивоварова "Яблоко" решило выдвинуть в Госдуму в составе региональной группы от Краснодара.

* Организация "Открытый Петербург" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

София Саттарова