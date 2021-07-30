Кандидат в ЗакС Ленобласти подал в суд на избирком из-за недостаточной рекламы выборов

В Ленинградском областном суде 30 июля прошло первое заседание по иску кандидата-самовыдвиженца в Заксобрание Ленинградской области Антона Грачева к областной избирательной комиссии. Грачев недоволен местным избиркомом из-за недостаточной, на его взгляд, рекламной кампании предстоящих выборов в областной парламент.

В своем иске Грачев требует продлить срок сбора подписей. По его мнению, подписи за выдвижение нужно собирать не в течение 35 дней с момента объявления выборов, а с начала информирования населения с помощью наружной рекламы на остановках и других средств распространения информации. Грачев рассказал, что избиратели буквально не знают о предстоящих выборах, что сильно усложняет сбор подписей. В качестве доказательства, Грачев предоставил в суде видеозапись, на которой он проезжает на велосипеде по главным городским маршрутам Гатчины и не находит на остановках общественного транспорта рекламы выборов, хотя на предыдущих выборах такая реклама, по его убеждению, была.

- Я обращался к избирателям за подписями за свое выдвижение и регулярно сталкиваюсь с тем, что люди не в курсе, что будут выборы. Когда, какие и в какой орган. У людей нет оснований незнакомому человеку доверять свои паспортные данные из-за того, что он решил, что где-то когда-то какие-то выборы, - рассказал Грачев ЗАКС.Ру.

По мнению прокурора, ни один закон не обязывает избирательные комиссии проводить рекламные кампании на остановках общественного транспорта. Представитель Избирательной комиссии Ленинградской области пояснила, что информирование избирателей о выборах начинается не в день объявления выборов, а ближе к Единому дню голосования. Она также напомнила, что претенденты на место в Заксобрание вправе самостоятельно вести агитацию после получения статуса выдвинутого кандидата. Отвечая на вопрос судьи о том, как избирком информирует жителей Ленобласти о ходе выборов, представитель комиссии рассказала, что комиссия своевременно публикует информацию о ключевых датах в социальных сетях, а также в некоторых областных и муниципальных газетах. Ещё она рассказала, что 30 июня на телеканале "ЛенТВ24" было размещено интервью с председателем избирательной комиссии Ленинградской области.

- Хочу пояснить, что мы предоставляем возможность ознакомиться с нашей деятельностью, но заставлять смотреть наши информационные ресурсы не входит в обязанности избирательной комиссии. Как они [избиратели] смотрят - это уже другой вопрос, — заявила в суде представительница избиркома.

Судья поддержал ходатайство истца предоставить подборку публикаций о выборах в Законодательное собрание Ленинградской области, опубликованных в СМИ. Суд ознакомится с ними на следующем заседании, которое состоится 3 августа.

По данным, размещенным на портале госзакупок, Леноблизбирком пока не размещал тендеров на оказание услуг по информированию населения о выборах 2021 года, как это делала, например, Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Напомним, в Петербурге на оклейку общественного транспорта было выделено 2,8 млн рублей.

Грачев выдвигается по 18-му избирательному округу Ленинградской области, который находится на территории столицы региона Гатчины. Для выдвижения ему необходимо было (прием подписей областной избирком закончил 26 июля) собрать 1600 подписей. На данный момент он не смог достичь нужного числа. Грачев является общественным активистом. Его неоднократно задерживали сотрудники полиции во время различных акций. До этого он четырежды участвовал в муниципальных выборах Петербурга и Ленинградской области в 2018-2019 годах.

Константин Леньков