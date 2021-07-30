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Новости 13:10

Цивилев предлагает вернуть в петербургские школы уроки автовождения

фото ЗакС политика Цивилев предлагает вернуть в петербургские школы уроки автовождения

Петербургский депутат Алексей Цивилев выступил с предложением в пилотном режиме вернуть в петербургские школы уроки вождения автомобиля, которое он направил вице-губернатору Ирине Потехиной и главе регионального управления ГИБДД Алексею Семенову. Единоросс напоминает, что в советское время в Ленинграде имели место подобные занятия на базе общеобразовательных школ.

"Учитывая, с появлением каршеринга, значительный рост доступности автомобильного транспорта, в том числе и для молодежи, а также перспективы развития средств индивидуальной мобильности, проблема подготовки участников дорожного движения становится как никогда актуальной", - пишет парламентарий.

Цивилев также указывает на то, что его идея пользуется поддержкой у некоторых силовиков: в июне ее одобрил глава ГИБДД Михаил Черников. В случае успеха инициативы Петербург может стать первым регионом, где возродится нравящаяся Цивилеву традиция.

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Упоминаемые персоны
Потехина Ирина Петровна
Цивилев Алексей Николаевич 

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