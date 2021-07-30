Суд отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

Октябрьский суд Владимира отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии №3 о запрете адвокатам проносить технику, передает "ПроВладимир".

Адвокат Вадим Кобзев в суде сообщил, что перед посещением защитники Навального каждый раз обращались к начальнику колонии с просьбой разрешить пронос мобильных телефонов. При этом решение Верховного суда от 2018 года это разрешает прямо, чем пользовались адвокаты по всей стране. По словам Кобзеева, начальник разрешал проносить мобильники и ноутбуке, но на КПП адвокатов встречали два сотрудника с видеорегистратором и запрещали проходить с телефонами

"Конфликт и ругань пришлись на апрель. В первый самый день мы проходили дважды. Начальник при нас написал "разрешаю". На КПП нам сказали: "либо сдаете, либо уходите". На КПП демонстрировали рассогласованность действий, как будто они не знают, какую резолюцию вынес начальник", − описал ситуацию суду Кобзеев.

В ФСИН настаивали, что сотрудники лишь предлагали адвокатам сдать технику, и те сдавали ее добровольно. Предоставленные сотрудниками службы видео по большей части были без звука, часть записей с видеорегистратора, а также со стационарной камеры не предоставили из-за поломки жесткого диска. Адвокат считает, что ФСИН предоставило видео по выборочному принципу, со спокойной обстановкой, не фиксировавшие возмущения защитников.

Суд в итоге полностью отклонил иск. Кобзеев намерен обжаловать решение.

Этот иск Навальный подал в июле, он касался периода с середины мая до начала июня. Перед этим, 10 июня, суд аналогичный иск политика. Навальный указывал, что руководство колонии, где он проходил лечение, запрещало адвокатам в апреле-мае при свиданиях с ним использовать личные смартфоны и ноутбуки. Он просил признать действия администрации ИК-3 незаконными.

Также Навальный подавал в Петушинский суд Владимирской области иски к руководству исправительной колонии № 2 в Покрове: о вырезании фрагментов газет и отказе предоставить политику Коран. От обоих исков Навальный отказался.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру