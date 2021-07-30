Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко к шести годам колонии, признав виновным в мошенничестве с недвижимостью, передает РИА "Новости". Второй фигурант дела, экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии.

Суд установил, что, благодаря мошеннической схеме, жена Милейко по необоснованно заниженной цене купила помещение в доме для военных и открыла там парикмахерскую. Ущерб управлению Росимущества по Московской области оценили в 9,776 млн рублей.

Милейко задержали в октябре 2020 года и отпустили под обязательство о явке. Позже его арестовали по другому мошенническому делу, связанному с контрактами на закупку обмундирования в 2017-2019 годах. По версии следствия, закупочные цены на парадные пояса, форменные тельняшки и перчатки в этих контрактах были завышены на 100 - 400 рублей. Ущерб оценили примерно в 676 млн рублей.