На выборы в ЗакС заявились два новых самовыдвиженца

Депутатом Законодательного собрания захотел стать самовыдвиженец Владислав Фассахов, следует из данных ГАС "Выборы". Он подал документы на выдвижение по одномандатному округу №4 (Василеостровский район).

В карточке Фассахова ничего не сказано о его образовании. Места работы у самовыдвиженца тоже нет - домохозяин.

Для регистрации в качестве кандидата Фассахову необходимо собрать не менее 4504 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Последний день сдачи подписей избирателей - 3 августа.

В разговоре с ЗАКС.Ру Фассахов заявил, что намерен подать заявление в территориальный избирком с просьбой освободить его от сбора подписей. Веская причина для этого - коронавирус, считает самовыдвиженец.

- Если на нас надевают маски, не дают зайти в парк, в суд или еще куда-то, то почему мы должны собирать подписи в прежнем режиме, на прежних условиях? <...> Когда по беспределу снимают людей [с выборов], они считают это правом. Пусть и законодательство корректируют тоже. Они могут поставить на голосование, проголосовать, никто им, как показывает практика, не указ, - считает Фассахов.

Он уже участвовал в петербургских выборах. В 2019 году Фассахов выдвигался в муниципальный совет МО "№7". Согласно данным ГАС "Выборы", ему отказали в регистрации.

Также Фассахов ранее был членом независимого профсоюза "Защита". В его поддержку в 2011 году организация вместе с "Левым фронтом" проводила митинг. Фассахов заявил ЗАКС.Ру, что после событий 2014 года пересмотрел свои взгляды на связь с левыми политическими силами.

Документы на выдвижение по округу №21 в Московском районе подал Владимир Курков, следует из данных ГАС "Выборы". Он тоже решил баллотироваться самостоятельно.

В карточке самовыдвиженца сказано, что он учился в институте инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н.Образцова. Сейчас потенциальный кандидат на пенсии. Также он руководит петербургским отделением "Казачьей партии Российской Федерации".

Для продолжения предвыборной гонки Куркову надо собрать не менее 4320 подписей избирателей. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что намерен справиться с этой задачей.

- Есть казачья партия, соберет, не переживайте, - заверил Курков.

Он добавил, что решил идти на выборы для решения реальных недостатков города. По его словам, их тысячи. В первую очередь Курков и его команда намерены заняться вопросами строительства и реставрации, сообщил самовыдвиженец.

София Саттарова