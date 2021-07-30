           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:23

Лисовец объяснил свое заявление о смертях привитых граждан от COVID-19 в Петербурге

фото ЗакС политика Лисовец объяснил свое заявление о смертях привитых граждан от COVID-19 в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки.

Накануне Лисовец сообщил, что несколько петербуржцев умерли после заражения коронавирусом, несмотря на то, что прошли полный цикл вакцинации из двух компонентов. Он отмечал, что это были пациенты с "тяжелой сопутствующей патологией": сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

"Мы неоднократно признавали: прививка не дает 100-процентной защиты от заражения. Поэтому вакцинированный человек также может заболеть коронавирусной инфекцией. В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более – у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями", - подчеркнул Лисовец в новом заявлении.

По его словам, таких случаев "ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе – благодаря прививке". Лисовец отметил, что у привитых граждан, которые не страдают тяжелыми заболеваниями, летальные исходы не регистрируются.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru