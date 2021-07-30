Вице-губернатор Бельский не видит конфликта интересов в своем выдвижении в ЗакС

Курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Александр Бельский в ответе на запрос ЗАКС.Ру заявил, что не видит конфликта интересов в своем выдвижении в депутаты Законодательного собрания и взаимодействии с избирательной системой.

Он напомнил, что обязанности между вице-губернаторами распределяет губернатор своим распоряжением. Среди задач Бельского - обеспечение взаимодействия правительства Петербурга и Санкт-петербургской избирательной комиссии, а также координация взаимодействия исполнительных госорганов с остальными избиркомами.

Вице-губернатор добавил, что также не обязан уходить в отпуск на время предвыборной кампании. Законодательство в этой области на него не распространяется, уточнил Бельский. Он добавил, что все накладываемые на него ограничения в связи с выдвижением в депутаты ему известны и будут соблюдаться.

"Ограничения и запреты при проведении избирательной кампании, установленные для кандидатов, замещающих государственные должности, мне известны и учитываются при исполнении должностных обязанностей. Полагаю, что на основании положений законодательства и при соблюдении этих требований конфликт интересов у лица, который участвует в оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, отсутствует", - написал Бельский.

Напомним, "Единая Россия" в первую пятерку общегородского списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга включила вице-губернатора Бельского. Согласно законодательству, участвующие в выборах чиновники на время кампании должны уйти в отпуск - но это положение касается не всех. Подробнее об отпусках чиновников-кандидатов - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова