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Новости 17:30

Депутат Амосов хочет сделать 13 августа Днем памяти жертв "Ленинградского дела"

фото ЗакС политика Депутат Амосов хочет сделать 13 августа Днем памяти жертв "Ленинградского дела"

Беспартийный депутат Законодательного собрания Михаил Амосов внес на рассмотрение парламента законопроект об утверждении двух новых памятных дат.

Парламентарий предлагает 13 августа сделать Днем памяти жертв "Ленинградского дела". В документах законопроекта Амосов напомнил, что "Ленинградское дело" - это серия судебных процессов в конце 1940-1950-х годах против политических руководителей РСФСР. 

"Репрессии по "Ленинградскому делу" потрясли его современников и оставили достаточно глубокий след в исторической памяти нашего города. Одним из последствий "Ленинградского дела" стало принижение роли города в жизни страны. В развертывании репрессий в рамках "Ленинградского дела" ключевое значение принадлежит дате 13 августа 1949 г., когда в Москве в кабинете секретаря ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкова были арестованы видные политики", - считает депутат.

В том же законопроекте Амосов предложил определить 15 ноября как День петербургского метрополитена. Дата связана с открытием подземки в Петербурге в 1955 году, пояснил парламентарий. 

 

София Саттарова

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Амосов Михаил Иванович 

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