"Коммунисты России" намерены подать жалобу в ЦИК на отказ Горизбиркома заверять список их кандидатов

Лидер петербургского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что 2 августа партия намерена направить в Центральную избирательную комиссию жалобу на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии - последняя решила не заверять список кандидатов партии в депутаты Законодательного собрания города. Горизбирком назвал основанием для отказа отсутствие в пакете документов нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации петербургского отделения.

Малинкович считает, что настоящая причина отказа в другом. По его словам, парламентские партии, чьи представители входят в состав Горизбиркома, якобы не хотят допускать до выборов конкурентов.

- Это просто позиция с одной стороны - Смольного, с другой стороны - партий, представленных в Горизбиркоме. Конечно, они не хотят конкурентов, - считает Малинкович.

Он уверен, что до выборов в ЗакС в Петербурге не допустят и большинство других непарламентских партии. Сложившийся "консенсус" партий в ЗакСе хочет остаться в прежнем составе, считает Малинкович.

"Коммунисты России" планирует провести протестные акции - пикеты с раздачей бумаг со своей позицией, рассказал лидер партии в Петербурге. Он напомнил, что подобная ситуация с отказом "Коммунистам России" выдвигаться в городе произошла в 2016 году. Тогда члены партии объявили голодовку в качестве протеста. В этот раз на такие меры не пойдут из-за коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем людей, заявил Малинкович.

София Саттарова / фото ЦК партии "Коммунисты России"