Миронов хочет вернуть советскую систему надзора за газовым оборудованием

Регулярные аварии, связанные с использованием газового оборудования в квартирах, требуют возвращения специальной службы аварийного и иного надзора за такого рода техникой, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов. По его мнению, как и в советское время, сегодня нужны специалисты, которые бы на регулярной основе обходил бы квартиры и проверял колонки, а также проводил инструктаж по технике безопасности.

"Газовые баллоны и оборудование к ним вообще продаются и покупаются без каких-либо документов. В результате мы получаем дополнительный источник опасности, причем не только в жилых домах, но в социальных учреждениях, людных кафе и ресторанах. Взрывы газа по всей стране привели уже к десяткам жертв, эту сферу пора поставить под контроль", - приводит доводы политика его пресс-служба.

Пока, полагает Миронов, этого не происходит, поскольку коммунальщики не хотят взвинчивать тарифы на газ, но тем не менее, напоминает депутат Госдумы, в конечном счете человеческие жизни дороже этих издержек.