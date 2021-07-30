Арестованному по делу о нападении на силовика в Петербурге продлили срок пребывания в СИЗО

Петербургский политический активист Эльдар Гарипов, которого преследуют по делу о нападении на правоохранителя в ходе несанкционированной акции протеста 31 января, останется под стражей как минимум до 10 августа. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Гарипова задержали на Пионерской плозажи перед ТЮЗом шесть силовиков, разбив голову, после чему ему потребовалась госпитализация в НИИ им. Джанелидзе. На судах он последовательно утверждает, что имел место оговор и что силы он ни к кому не применял. Ранее суд уже обосновывал строгость меры пресечения тем, что якобы активист в состоянии скрыться от правосудия. По версии следствия, он ударил росгвардейца по бедру.

Напомним, что 31 января на всероссийской акции в поддержку арестованного на тот момент оппозиционера Алексея Навального имело место беспрецедентное число задержаний - по разным оценкам, около 6 тысяч. В Петербурге происходили наиболее жесткие и массовые задержания.