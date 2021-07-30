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Новости 30 июля, 19:24

Жириновский предложил выделить одиноким россиянам специальные вагоны в поездах

фото ЗакС политика Жириновский предложил выделить одиноким россиянам специальные вагоны в поездах

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с идеей организации в пассажирских поездах дальнего следования специальных вагонов для тех россиян, кто ощущает себя одиноким. Оттолкнулся он от заграничного опыта "сегрегации" пассажиров.

"За рубежом бывают вагоны для женщин отдельно, для мужчин отдельно. А мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся. Нужны еще хорошие машинисты и хорошее питание, чтобы все это было в радость", - приводит его слова РИА "Новости".

Рассуждая о состоянии дел в железнодорожной отрасли в целом, депутат Госдумы выразил уверенность в том, что билеты всех категорий должны стать дешевле. Кроме того, по его мнению, россияне нуждаются в специальных вагонах, где могли бы с максимальным удобством для себя играть дети. 

День железнодорожника отмечается по всей России, включая Петербург, в первое воскресенье августа.

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