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Новости 30 июля, 19:47

В Ленобласти зафиксировали рост городского и сельского населения

фото ЗакС политика В Ленобласти зафиксировали рост городского и сельского населения

В правительстве Ленинградской области позитивно восприняли последние данные Росстата о том, что численность населения в регионе по состоянию на 1 июня выросла, составив 1,9 с небольшим млн человек. Поднялся этот показатель и в поселках, и в городах (620,6 тысяч и 1279,5 тысяч жителей соответственно).

В сообщении от пресс-службы областной администрации отмечается, что хороший результат обусловлен возвращением "стабильного миграционного прироста", который превысил с начала года естественную убыль в два раза.

"Особенностью Ленинградской области в том, что она остается миграционно-привлекательной для трудоспособного населения из других субъектов Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, международная миграция не превышает 10%.

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