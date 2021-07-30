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Новости 30 июля, 20:10

Путин создал комиссию по историческому просвещению и назначил ее главой Мединского

фото ЗакС политика Путин создал комиссию по историческому просвещению и назначил ее главой Мединского

Президент Владимир Путин учредил специальную комиссию по историческому просвещению. Возглавил ее, как следует из новейшего указа, помощник президента, 51-летний Владимир Мединский.

В документе сказано, что смысл нового органа состоит в "обеспечении планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории".

Межведомственная комиссия также призвана заниматься контрпропагандой по отношению к неким недружественным заграничным исказителям исторической правды и недопущением фальсификации истории.

Напомним, что Владимир Мединский, известный своими охранительными взглядами на государственную историю и историографию, в частности, выражавшимися в его книгах, был министром культуры с 2012 по 2020 годы.

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