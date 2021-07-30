Следом за Фатьяновой ТИК №18 планирует отказать в регистрации правозащитнице Михайловой

Территориальная избирательная комиссия №18 планирует 31 июля провести заседание по вопросу отказа в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга правозащитнице Ксении Михайловой, сообщил ЗАКС.Ру член территориального избиркома №18 Динар Идрисов. Ее по округу №3 в Петроградском районе выдвинула партия "Яблоко".

Идрисов рассказал, что в проекте решения об отказе правозащитнице в регистрации сказано о якобы непредоставлении одного из документов. Речь в проекте решения идет о письменном уведомлении об отсутствии у Михайловой иностранных счетов. Правозащитница этот документ в комиссию сдавала, заверил член ТИК №18.

Он сообщил, что заседание комиссия намерена провести в онлайн-формате. По словам Идрисова, ему в избиркоме заявили, что никого кроме главы ТИК в помещение не пустят, так как встреча назначена на выходной день. Связаться с Михайловой ЗАКС.Ру не удалось .

Напомним, ранее ТИК №18 аннулировал выдвижение экс-главы штаба Навального* Ирины Фатьяновой. Она подала жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, но та на рабочей группе решила поддержать комиссию территориального избиркома.

Сейчас округ №3 в ЗакСе представляет лидер "Единой России" в Петербурге и спикер парламента Вячеслав Макаров. На выборах 2021 года он выдвинулся в Государственную Думу, а по округу в Петроградском районе на выборы идет его дочь - Марина Лыбанева.

Напомним, в 2016 году Михайлова также выдвигалась в ЗакС по округу №3. Она заняла второе место после Макарова.



* Штаб Навального признан судом эксремистской организацией

София Саттарова