Дочь Макарова Марина Лыбанева сдала подписи избирателей

Самовыдвиженка по округу №3 Петроградского района Марина Лыбанева сдала в территориальную избирательную комиссию №18 подписи избирателей в поддержку своего выдвижения в депутаты Законодательного собрания, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК Динар Идрисов. По его словам, автографы самовыдвиженка принесла 29 июля. Первый этап проверки подписей в ГАС "Выборы" уже завершился, рассказал Идрисов.

Лыбанева - дочь спикера ЗакСа и лидера "Единой России" в Петербурге Вячеслава Макарова. На прошлых выборах он прошел в парламент по округу №3, в 2021 году спикер выдвинулся в Государственную Думу.

Макаров сообщил журналистам, как Лыбанева собирала подписи избирателей. По его словам, самовыдвиженке никто не отказал.

Ранее ТИК №18 аннулировал выдвижение по округу №3 самовыдвиженке Ирине Фатьяновой после проверки Минюста и прокуратуры, которые заявили о ее связи с признанной судом экстремистской организацией Штабом Навального*. Теперь территориальный избирком планирует отказать в регистрации в качестве кандидата "яблочницу" и правозащитницу Ксению Михайлову.

текст: София Саттарова / фото: Группа "Вконтакте" администрации Петроградского района