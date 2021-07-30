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Новости 30 июля, 20:48

Соревнования Ironman в Петербурге пройдут без зрителей

фото ЗакС политика Соревнования Ironman в Петербурге пройдут без зрителей

Эпидемическая динамика в Петербурге не позволяет провести 1 августа соревнования по триатлону Ironman в присутствии зрителей, о чем, сославшись на Роспотребнадзор, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Посмотреть соревнования - будут трансляции организованы. Проводя данные соревнования, мы больше всего заботились об эпидемиологической ситуации, нам пришлось пойти на некоторые ограничения, чтобы эти соревнования могли состояться", - добавил чиновник, цитируемый ТАСС.

Для непосредственных участников и организаторов соревнований предусмотрен строгий контроль: они должны либо показать сертификат о вакцинации от коронавируса, либо предъявить свежий ПЦР-тест.

В соревнованиях по триатлону поучаствуют представители 64 стран, шире всего представлено ближнее зарубежье. Мероприятие пройдет в западной части Петербурга (Крестовский остров, Елагин остров, Крестовский остров, ЗСД).

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