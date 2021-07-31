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Новости 11:34

ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей с серьезными заболеваниями

фото ЗакС политика ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей с серьезными заболеваниями

МВД совместно  Минздравом разработало поправки к закону "О безопасности дорожного движения", согласно которым министерство здравоохранения сможет автоматически отправлять в МВД справки, нужные для получения и продления водительских прав, пишет "Коммерсантъ".

Согласно поправкам, медорганизации при выявлении у водителей болезней, противопоказанных для вождения транспорта, будут передавать сообщения об этом в ГИБДД через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. После этого действие водительских прав автоматически приостанавливается, и управление автомобилем с тех пор будет наказываться по ст. 12.7 КоАП штрафом в 5 - 15 тысяч рублей. 

Действие прав восстановят, когда ГИБДД получит от клиники электронное заключение о том, что болезнь не подтвердилась. Также гражданину при выявлении ограничений к вождению (например, машиной можно управлять только в очках) предложат получить новые права с соответствующей отметкой.

Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него включены проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и другие заболевания.

Нововведения могут вступить в силу 1 марта 2022 года. В ГИБДД ожидают, что они окажут "положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения". 

 

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