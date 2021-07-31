В России выявили еще 23,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — снова 1,9 тысяч

В России за последние сутки выявлено 23 807 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии к 31 июля зафиксировано 6 265 873 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 158 563 россиян, за последние сутки в статистику внесли 792 летальных исхода.

В Петербурге заболели еще 1 915 человек. По данным штаба, всего с марта 2020 года зарегистрировано 528 726 случаев болезни. Еще 74 смерти в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего известно о 19 245 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 514 человек. В Подмосковье — 1 592.